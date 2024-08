Grenzgebiet

Eine 155-mm-Panzerhaubitze der Ukraine (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

In der Regionalhauptstadt Kursk waren nach russischen Behördenangaben in der Nacht 13 Menschen bei einem ukrainischen Luftangriff verletzt worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, die Armee habe den Vormarsch von Kiews Truppen an mehreren Stellen gestoppt. Ukrainische Soldaten seien unter anderem 30 Kilometer von der Grenze entfernt attackiert worden.

In der Grenzregion hatte die Ukraine vor einigen Tagen mit einer unerwarteten Bodenoffensive auf russischem Territorium begonnen. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, der Angriff in der Region Kursk sei Teil der Bemühungen seines Landes, nach der russischen Invasion von 2022 Gerechtigkeit wiederherzustellen.

Zwei Tote in Kiew

Aus Kiew wurde ein Luftangriff mit mindestens zwei russischen Raketen gemeldet. Nach Angaben von Rettungsdiensten wurden ein Mann und sein vierjähriger Sohn durch Trümmer getötet. Die Ukraine schoss eigenen Angaben zufolge 53 von 57 russischen Drohnen über verschiedenen Landesteilen ab.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.