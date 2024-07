US-Langstreckenwaffen

Russland kündigt Reaktion auf Stationierung in Deutschland an

Russland will auf die geplante Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland mit militärischen Maßnahmen reagieren. Das berichten staatliche Medien unter Berufung auf den russischen Vize-Außenminister Rjabkow. Die Entscheidung, die Raketen in Deutschland zu stationieren, ziele darauf ab, die Sicherheit Russlands zu beeinträchtigen, wird Rjabkow zitiert.