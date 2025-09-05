Ukrainekrieg

Es komme für Moskau nicht in Frage, dass europäische oder amerikanische Einheiten eine derartige Aufgabe übernähmen, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Allerdings hat Moskau bisher auch keinerlei Schritte in Richtung eines Waffenstillstands unternommen und greift die Ukraine weiter an.
Bei einem Treffen von Ukraine-Unterstützer-Staaten in Paris hatten 26 Länder ihre Bereitschaft signalisiert, sich an einer Sicherungstruppe für die Ukraine zu beteiligen. Frankreichs Staatspräsident Macron erklärte, es gehe nicht darum, Krieg zu führen, sondern einen Waffenstillstand garantieren.
