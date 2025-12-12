Der Berater des russischen Präsidenten Putin, Juri Uschakow (AFP / EVGENIA NOVOZHENINA)

Es handele sich um russisches Territorium, sagte der außenpolitische Berater von Staatschef Putin, Uschakow, mit Blick auf die Annexion von 2022. Damals hatte Russland wenige Monate nach Beginn seines Angriffskrieges Teile des Donbass sowie die Regionen Cherson und Saporischschja völkerrechtswidrig in sein Staatsgebiet aufgenommen.

Selenskyj erklärte gestern, nur das ukrainische Volk könne über Gebietsfragen entscheiden – etwa per Referendum. Uschakow sagte, Selenskyj wolle für Russland unannehmbare Vorschläge in den Friedensplan mit den USA schreiben lassen. Zudem bekräftigte er die Forderung, nach der die Ukraine für einen Waffenstillstand ihre Truppen aus dem gesamten Donbass abziehen müsse.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.