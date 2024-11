Russischer Gas-Lieferstopp für Österreich (Harald Schneider / APA / dpa / Harald Schneider)

Das teilte der russische Gazprom-Konzern dem österreichischen Vertragspartner OMV mit. Bundeskanzler Nehammer betonte, dass die Gasversorgung seines Landes gesichert sei. Die Speicher seien ausreichend gefüllt.

Die Regierung in Wien hatte sich bereits seit längerem auf ein Ende der russischen Lieferungen eingestellt. Das Gas wurde durch Pipelines in der Ukraine gepumpt. Doch zum Jahresende läuft der Transitvertrag zwischen Kiew und Moskau aus, und die Ukraine will ihn nicht verlängern. Der jetzige Stopp kommt allerdings früher als in Österreich erwartet. Das Land hatte bislang als einer der letzten EU-Staaten nach dem russischen Überfall auf die Ukraine noch einen Großteil seines Erdgases aus Russland bezogen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.