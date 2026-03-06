Iran-Krieg
Russland liefert laut Medienberichten Informationen über US-Streitkräfte im Nahen Osten

Russland liefert dem Iran Medienberichten zufolge Informationen über mögliche Ziele und Standorte von US-Streitkräften im Nahen Osten.

    Das Bild zeigt einen Randbezirk von Kuwait-Stadt, über dem schwarzer Rauch aufsteigt.
    Über der US-Botschaft in Kuwait steigt nach einem iranischen Drohnenangriff Rauch auf. (AFP)
    Teheran werde von Moskau unter anderem mit Bewegungsdaten von amerikanischen Truppen, Schiffen und Flugzeugen versorgt, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf zwei Personen, die mit Geheimdiensterkenntnissen vertraut seien. 
    Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Leavitt, erklärte, ob Russland derlei Informationen weitergebe oder nicht mache für den Kriegsverlauf keinen Unterschied. Der Iran sei bereits erheblich geschwächt. Kremlsprecher Peskow hatte gestern auf die Frage nach einer möglichen militärischen Unterstützung für den Iran geantwortet, es habe bisher keine entsprechende Anfrage gegeben.
