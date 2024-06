Ukrainische Soldaten beim Start einer Drohne (Archivbild). (dpa / abaca / Smoliyenko Dmytro / Ukrinform)

Insgesamt 36 der Fluggeräte seien in der Luft zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Attackiert worden seien Ziele im russischen Südwesten - unter anderem in den Regionen Kursk, Lipetsk und Woronesch. Angaben über Opfer oder Schäden gibt es bislang nicht.

Zuvor waren bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine mindestens elf Menschen getötet worden . Der Gouverneur der Region Saporischschja sprach von sieben toten Zivilisten in der Stadt Vilniansk. Aus der Region Donezk wurden vier Todesopfer gemeldet.

