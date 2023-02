Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, wurde eine Drohne etwa 100 Kilometer von Moskau entfernt zerstört. Den Angaben zufolge stürzte das Gerät in der Nähe einer Gasverteilerstation ab. Weitere Drohnen seien in der vergangenen Nacht in den Regionen Krasnodar und Adigea vom Kurs abgekommen und abgestürzt, hieß es. Eigentliches Ziel seien auch hier Objekte ziviler Infrastruktur gewesen. Ob die vorübergehende Schließung des Flughafens von Sankt Petersburg ebenfalls auf ein feindliches Flugobjekt zurückgeht, wurde von russischer Seite nicht bestätigt.

Russland macht die Ukraine für den Einsatz der Drohnen verantwortlich. Eine Bestätigung der Regierung aus Kiew gibt es nicht. Russland wiederum setzt seit Monaten Drohnen im Krieg gegen die Ukraine ein, um Infrastrukturanlagen zu treffen und die Energieversorgung zu stören.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.