In mehreren Regionen habe die Luftabwehr insgesamt 73 der Fluggeräte abgeschossen, teilte das Vertdidigungsministerium in Moskau mit. Die meisten Angriffe gab es demnach in Regionen nahe der Grenze zur Ukraine. Über mögliche Opfer oder Schäden wurde nichts mitgeteilt. Auch die Haupstadt Moskau war wieder betroffen: Drei Drohnen seien auf dem Weg dorthin zerstört worden, sagte Bürgermeister Sobjanin. Der Betrieb an den drei Moskauer Flughäfen Wnukowo, Schukowski und Domodedowo wurde vorübergehend eingestellt.

Duie Ukraine greift bei ihrem Abwehrkampf gegen Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze an.

