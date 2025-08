Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Gouverneure berichteten von Angriffen in den Regionen Rostow, Pensa und Samara. Der Betrieb am Flughafen Samara wurde aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingeschränkt, wie ein Sprecher mitteilte. Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau zerstörte die Luftabwehr mehr als 100 ukrainische Drohnen.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland in der Nacht mehr als 50 Angriffs- und Täuschungsdrohnen ein. 45 seien abgefangen oder unschädlich gemacht worden, hieß es. Der Gouverneur der ukrainischen Region Dnipropetrowsk teilte mit, dass bei russischen Angriffen drei Menschen Verletzungen erlitten hätten. Gebäude, Wohnhäuser und Autos seien beschädigt worden.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.