Ukrainischer Angriff auf die russische Stadt St. Petersburg (Ulf Mauder/dpa)

Dabei sei ein Erdölterminal getroffen worden, teilte der Gouverneur mit. Im Bereich des historischen Schlosskomplexes Peterhof seien Trümmerteile eingeschlagen. Opfer oder Schäden habe es nicht gegeben. In der Ukraine löste ein russischer Drohnenangriff auf eine Gasförderanlage ein Feuer aus. Der Betrieb der Anlage in der zentralukrainischen Region Poltawa sei eingestellt worden, teilt der staatliche ukrainische Energiekonzern Naftogaz mit. Die Ukraine intensiviert seit Wochen ihre Angriffe auf russische Ölinfrastruktur, was inzwischen auch zu Engpässen an Tankstellen führt.

Indes dementierte der ukrainische Generalstab eine Meldung des Moskauer Verteidigungsministeriums, wonach russische Truppen den strategisch wichtigen Ort Kostjantyniwka in der Ostukraine eingenommen hätten.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.