In der Nacht seien 25 Kampfdrohnen in russisches Staatsgebiet eingedrungen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Abgewehrt worden seien Drohnen unter anderem in den Grenzregionen Rostow, Brjansk und Belgorod. Auch die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim war demnach zum wiederholten Mal betroffen. Menschen kamen den Angaben zufolge nicht zu Schaden.

Auch bis in die Teilrepublik Nordossetien im Kaukasus soll eine Drohne vorgedrungen sein. Ziel sei ein Militärflugplatz gewesen, erklärten die Behörden. Zuvor waren ukrainische Angriffe auf Ziele in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten gemeldet worden. In einem Ort am Fluss Dnipro seien dabei 27 Menschen getötet worden, teilte ein von Moskau eingesetzter Verwaltungschef mit.

