Schon im Dezember gab es Angriffe auf Kursk. Rauch steigt auf in der Nähe des Flughafens der russischen Stadt. (Archibild) (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / Administration of the Kursk regi)

Die Luftabwehr habe am Abend ein Fluggerät abgeschossen, meldete das russische Verteidigungsministerium. Es machte die Ukraine verantwortlich. Zuvor waren bereits mehrere Ziele in der rund 110 Kilometer hinter der Grenze liegenden Stadt attackiert worden. Eine Drohne soll das Gebäude des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB getroffen haben, eine zweite eine Ölraffinerie, wie Medien in Kiew unter Berufung auf den ukrainischen Militärgeheimdienst meldeten.

