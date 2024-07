Das russische Verteidigungsministerium in Moskau meldet ukrainische Drohnenangriffe. (dpa/Karpov Sergei)

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, russische Luftabwehrsysteme hätten 38 Drohnen zerstört, darunter 21 über der Region Rostow und sieben über Kursk. In der russischen Grenzregion Belgorod wurde nach Angaben von Gouverneur Gladkow ein Mensch getötet. Er erklärte, damit seien in seiner Region innerhalb von 24 Stunden vier Menschen getötet sowie 20 verletzt worden.

Die Region Wolgograd weiter im Landesinneren wurde in der Ministeriumsmitteilung nicht genannt. Der dortige Gouverneur Botscharow erklärte jedoch, zwei Umspannwerke und ein Öllager seien durch herabfallende Trümmer von Drohnen in Brand geraten. Die Flughäfen Wolgograd und Astrachan wurden zeitweise gesperrt.

Russland hatte die Ukraine gestern dutzendfach mit Raketen angegriffen. Landesweit kamen Behördenangaben zufolge mindestens 37 Menschen ums Leben, 170 wurden verletzt. In der Hauptstadt Kiew wurde auch eine Kinderklinik getroffen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.