Die Hafenstadt Sevastopol auf der Halbinsel Krim (Archivbild) (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Sergei Malgavko)

Zwei Personen seien verletzt worden. Der Gouverneur der Stadt teilte auf Telegram mit, die russischen Streitkräfte hätten insgesamt 43 ​Drohnen abgeschossen. Eine ukrainische ​Stellungnahme liegt nicht vor. Sewastopol hat rund eine halbe Million Einwohner und ist Standort der russischen Schwarzmeerflotte.

Am Samstag waren bei russischen Bomben- und Drohnenangriffen auf die Stadt Dnipro nach Behördenangaben mindestens acht Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Demnach begannen die Bomben- und Drohnenangriffe in der Nacht zum Samstag und dauerten rund 20 Stunden lang. Zwei Menschen seien bei einem russischen Drohnenangriff in der ukrainischen Region Sumy gestorben – keine fünf Kilometer von der russischen Grenze entfernt.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.