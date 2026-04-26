Zwei Personen seien verletzt worden. Der Gouverneur der Stadt teilte auf Telegram mit, die russischen Streitkräfte hätten insgesamt 43 Drohnen abgeschossen. Eine ukrainische Stellungnahme liegt nicht vor. Sewastopol hat rund eine halbe Million Einwohner und ist Standort der russischen Schwarzmeerflotte.
Am Samstag waren bei russischen Bomben- und Drohnenangriffen auf die Stadt Dnipro nach Behördenangaben mindestens acht Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Demnach begannen die Bomben- und Drohnenangriffe in der Nacht zum Samstag und dauerten rund 20 Stunden lang. Zwei Menschen seien bei einem russischen Drohnenangriff in der ukrainischen Region Sumy gestorben – keine fünf Kilometer von der russischen Grenze entfernt.
Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.