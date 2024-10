Die russische Armee meldet Geländegewinne in der Region Donezk in der Ukraine. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Dmitry Yagodkin)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau berichtet, nahm das Militär die Stadt Selydowe in der Region Donezk ein. Vor Beginn der russischen Offensive hatte Selydowe etwa 20.000 Einwohner. Im Stadtgebiet befindet sich das letzte Kohlebergwerk in Donezk, das bislang noch unter ukrainischer Kontrolle war. Laut der Agentur Tass nahmen russische Truppen zudem drei Ortschaften in der Nähe ein.

Die ukrainische Armee bestätigte Probleme an der Front im Westen der Region Donezk. Generalmajor Martschenko sagte in einem Interview, es sei kein Geheimnis, dass die Front zusammengebrochen sei. Er verwies auf das Fehlen von Munition und Waffen, zudem mangele es an Soldaten.

