Russischer Soldat in der ukrainischen Region Donezk. (Imago / Itar-Tass / Dmitry Yagodkin)

Man habe das Dorf Newelske in der ostukrainischen Region Donezk erobert und günstigere Stellungen in dem Kampfgebiet bezogen, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau.

Zuvor waren aus Russland ukrainische Gegenangriffe aus der Luft und am Boden gemeldet worden. Wie die Regierung in Moskau mitteilte, wurden Ziele in verschiedenen Regionen des Landes mit mehreren dutzend Kampfdrohnen attackiert. Demnach gerieten unter anderem eine Ölraffinerie und ein Öltank in Brand.

Mindestens zwei in der Ukraine ansässige bewaffnete Gruppen überquerten zudem die Grenze zu Russland und griffen dort Ziele an. Bei den Kämpfern handelt es sich nach ukrainischen Angaben um kreml-feindliche Russen. Die Regierung in Moskau erklärte, die angreifenden Einheiten seien zurückgeschlagen worden und hätten erhebliche Verluste erlitten. Die Miliz "Freiheit für Russland" gab dagegen die Eroberung eines Dorfs in der russischen Region Kursk bekannt.

