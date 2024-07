Angriffskrieg

Nach russischen Angaben wurde ein Dorf in der Region Donezk eingenommen. (Archivbild) (AP)

Laut dem täglichen Bericht des russischen Verteidigungsministeriums handelt es sich um die Ortschaft Piwdenne in der Region Donezk. Die Gemeinde liegt in der Nähe der Stadt Torezk, auf die russische Truppen seit Wochen vorgerückt waren. Die Ukraine bestätigte die russischen Angaben zunächst nicht.

Russland hatte bereits in den vergangenen Tagen die Einnahme mehrerer kleiner Orte in der Region bekanntgegeben. Der Ukraine fehlen nach eigenen Angaben an der Front weiterhin Waffen und Munition, weshalb Kiew bei seinen westlichen Partnern auf mehr Waffenlieferungen dringt.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.