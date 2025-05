Ukrainekrieg

Russischer Angriff auf Sumy (Archivbild) (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Aus Sorge vor einer russischen Offensive ordneten die Behörden die Evakuierung von elf Dörfern in der grenznahen Region Sumy an. Dort meldete das russische Verteidigungsministerium die Einnahme einer Ortschaft. Zudem habe man ein Dorf in der Region Donezk erobert.

In der Nacht hatte es nach ukrainischen Angaben russische Angriffe auf die Gebiete Charkiw, Donezk und Mykolajiw gegeben. In der Region Sumy seien Raketen in einem Wohngebiet eingeschlagen und hätten Lagerhäuser zerstört, hieß es. Mindestens ein Mensch wurde demnach verletzt.

Im russischen Gebiet Kursk wurden bei ukrainischen Drohnenangriffen mindestens zehn Menschen verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Mehrere Wohnhäuser seien beschädigt worden.

