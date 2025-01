Die russische Armee meldet Geländegewinne in der Region Donezk in der Ukraine (hier ein Archivbild) (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Dmitry Yagodkin)

Es handele sich um Orte in der Region Donezk, berichten Agenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Außerdem habe das Militär 14 Raketen abgefangen.

Die Ukraine griff einem Medienbericht zufolge ein Munitionslager in der russischen Region Saratow an. Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, wurden auch Chemiefabriken und eine Ölraffinerie in anderen Regionen mit Drohnen beschossen. Unter Berufung auf Geheimdienstkreise hieß es, es seien mehrere Brände ausgebrochen. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich.

