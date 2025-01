Die russische Armee meldet Geländegewinne in der Region Donezk in der Ukraine. (Archivbild) (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Dmitry Yagodkin)

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau weiter mitteilte, wurden insgesamt rund 140 Ziele in der Ukraine mit Drohnen, Raketen und Artillerie attackiert. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, sie habe in der vergangenen Nacht 60 von mehr als 90 russischen Drohnen abgeschossen.

Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

