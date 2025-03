Ein russischer Soldat steht in der zurückeroberten Ortschaft Pogrebki in der Region Kursk vor einem zerstörten Kettenfahrzeug. (picture alliance / dpa / Russian Defence Ministry / Russian Defence Ministry)

Man habe eine Ortschaft in dem von der Ukraine besetzten Teil der Region Kursk eingenommen, ebenso eine ukrainische Ortschaft in der benachbarten Region Sumy. Die ukrainische Armee berichtete über einen russischen Versuch, in die Kleinstadt Sudscha einzudringen. Dabei sollen die Soldaten eine Gaspipeline als Tunnel benutzt haben. Der Angriff wurde laut Angaben aus Kiew zurückgeschlagen.

In der vergangenen Nacht griff Russland erneut mit über 100 Drohnen ukrainische Gebiete an. Viele Fluggeräte seien abgefangen worden, teils gab es nach ukrainischen Angaben Schäden. Zuvor hatte Russland seinerseits einen großangelegten ukrainischen Luftangriff gemeldet. Die Ziele lagen demnach unter anderem in den beiden grenznahen Regionen Belgorod und Rostov.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

