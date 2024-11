Ein ukrainischer Soldat an der Front im Osten der Ukraine (Archivbild vom 31.10.24). (picture alliance / AP / Oleg Petrasiuk)

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, man habe die Ortschaften Maksymiwka und Antoniwka in der Nähe der Industriestadt Kurachowe erobert. Die russischen Truppen greifen die Region seit mehrere Wochen an, es gibt dort größere Vorkommen des seltenen Minerals Lithium. Zudem gibt es in der Nähe einen Verkehrsknotenpunkt, der für die ukrainische Armee eine große Bedeutung hat.

Nach Daten des US-amerikanischen Instituts für Kriegsforschung hat die russische Armee im Oktober rund 500 Quadratkilometer ukrainisches Gebiet erobert. Das ist so viel wie zuletzt zu Beginn des Kriegs im März 2022.

