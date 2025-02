Russische Streitkräfte melden weitere Eroberungen in der ostukrainischen Region Donezk (Archivbild). (IMAGO / SNA / IMAGO / Stanislav Krasilnikov)

Das teilte die Führung in Moskau mit. Auch wenn es sich nur um die kleine Siedlung namens Beresiwka handele, werde mit deren Einnahme der russische Vormarsch in der Donezk-Region vorangetrieben, hieß es. Die ukrainische Seite äußerte sich bisher nicht dazu. Russland strebt die Kontrolle über sämtliche Teile von Donezk und die Nachbarregion Luhansk an, die zusammen die ehemals wichtige ukrainische Industrieregion Donbass bilden.

Das russische Verteidigungsministerium teilte zudem mit, in der Nacht seien in vier Regionen im Westen und Südwesten des Landes 40 ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Verletzte gab es demnach nicht. Die Ukrainische Luftwaffe erklärte ihrerseits, Russland habe in der Nacht 70 Drohnen in Richtung Ukraine gestartet; ein Großteil davon sei zerstört worden. Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.