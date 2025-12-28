Eine ukrainische Artillerieinheit in der Region Donezk (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / David Allignon)

Das Verteidigungsministerium erklärte, die Streitkräfte hätten fünf Orte in den Regionen Donezk und Saporischschja eingenommen. Das ukrainische Militär wies diese Darstellung zurück. Die Ukraine wiederum legte mit neuen Drohnenangriffen den Flugverkehr in der russischen Hauptstadt Moskau zeitweise lahm. Staatlichen Medien zufolge mussten mehr als 300 Flüge annulliert werden oder sie hatten Verspätung.

Derweil gab das größte private ukrainische Energieunternehmen DTEK bekannt, dass die Stromversorgung in Kiew größtenteils wiederhergestellt worden sei. Gestern waren bei ​einem russischen Luftangriff in der ukrainischen Haupstadt mindestens zwei Menschen getötet worden und ​mehr als eine Million Haushalte in der Region ohne ⁠Strom gewesen.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.