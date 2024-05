Russischer Soldat an der Front in der Ukraine (Archivbild). (Imago / Itar-Tass / Dmitry Yagodkin)

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, Einheiten hätten die ukrainischen Streitkräfte aus dem Dorf Kysliwka in der Region Charkiw und aus Nowokalynowe in der Region Donezk vertrieben. Die russische Armee hatte bereits in den vergangenen Wochen seit der Einnahme der Stadt Awdijiwka Mitte Februar Geländegewinne erzielt. Russland griff zudem in der Nacht zudem wieder Anlagen zur Energieversorgung in der Ukraine aus der Luft an.

Das ukrainische Parlament in Kiew stimmte für ein Gesetz, das den Einsatz von Häftlingen an der Front ermöglicht. Demnach können inhaftierte Straftäter für den Kriegsdienst eine Amnestie erhalten. Dieses Angebot soll freiwillig sein. Zudem soll Schwerverbrechern wie Mördern undVergewaltigern diese Möglichkeit verwehrt bleiben.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.