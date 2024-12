Russsischer Soldat in der Region Donezk. (Imago / Itar-Tass / Dmitry Yagodkin)

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, zwei Dörfer nahe der Städte Kurachowe und Pokrowsk in der Region Donezk seien eingenommen worden. Von ukrainischer Seite wurden lediglich heftige Gefechte in den Gebieten bestätigt. Russland rückt in Donezk seit Monaten vor.

Beide Seiten griffen sich erneut aus der Luft an: Die ukrainische Luftabwehr zerstörte nach Armeeangaben in der vergangenen Nacht die meisten von insgesamt 108 russischen Drohnen in der Luft. Durch Trümmer herabstürzender Fluggeräte wurden demnach Wohngebäude beschädigt.

Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von 15 ukrainischen Drohnen über dem Schwarzen Meer und über den russischen Grenzregionen Kursk und Belgorod. In der Teilrepublik Tschetschenien gab es zudem Drohenangriffe auf Quartiere der Armee und der Polizei. Über Opfer oder Schäden gibt es bislang keine Angaben.

