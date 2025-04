Schäden nach russischen Angriffen in Charkiw (Bild vom 18.4.2025). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andrii Marienko)

Dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge handelt es sich um das Dorf Schewtschenko in der östlichen Region Donezk. Auf russischem Staatsgebiet, in der Oblast Kursk, sei das Dorf Oleschnja zurückerobert worden. Dies meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA.

Die ukrainische Luftwaffe berichtet von einem fortgesetzten Beschuss durch die russischen Streitkräfte: In der vergangenen Nacht seien in fünf Regionen im Süden, Nordosten und Osten der Ukraine Schäden durch russische Angriffe entstanden. Acht Raketen und 87 Drohnen seien eingeschlagen. 33 Drohnen seien abgefangen und zerstört worden.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.