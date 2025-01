Schäden in Charkiw nach russischen Angriffen, Aufnahme vom November 2024. (AP)

Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete, die Ortschaft Dworitschna in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine sei eingenommen worden. Die russischen Truppen rücken seit einiger Zeit an der Ostfront stetig vor.

In der Großstadt Charkiw setzte eine russische Kampfdrohne nach ukrainischen Behördenangaben eine Fabrik in Brand. Auch aus anderen Landesteilen wurden nach einem großangelegten nächtlichen Angriff Russlands Schäden gemeldet. Laut ukrainischer Luftwaffe setzte Russland 100 unbemannte Flugobjekte ein. Die meisten Drohnen seien abgefangen worden, hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.