Dieses vom russischen Verteidigungsministerium freigegebene Bild zeigt zwei Soldaten in einem getarnten Panzer in der Region Donezk. (AP)

20 der Flugobjekte seien in Richtung der Hauptstadt Moskau geflogen, teilte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums mit. Bei den Angriffen seien ein Mensch getötet und mindestens drei weitere Personen verletzt worden. Betroffen waren insgesamt neun Regionen in Zentralrussland, darunter das Gebiet Tula, wo sich unter anderem ein Kraftwerk befindet, und der Bezirk Domodedowo mit einem großen Flughafen, dessen Betrieb gestört wurde. Auch an den zwei anderen Moskauer Flughäfen Wnukowo und Scheremetjewo sei es zu Verspätungen und Ausfällen gekommen, hieß es. Die Ukraine bestätigte die Angriffe zunächst nicht.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew teilte die Militärverwaltung im Online-Dienst Telegram mit, man habe ebenfalls eine russische Drohnenattacke abgewehrt. Berichte über Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.