Russland meldet ukrainischen Drohnenangriff (Archivbild). (Uncredited / ukrin / dpa / Uncredited)

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, die Flugabwehr habe in der Nacht insgesamt 70 Drohnen über russischen Regionen abgefangen und zerstört. Ein Ziel war demnach erneut eine der größten pertrochemischen Anlagen des Landes in der Region Baschkortostan. Dort gab es nach Angaben der örtlichen Behörden Brände. Ein Angriff auf Energie- und Treibstoffanlagen in der Region Wolograd konnte laut dem dortigen Gouverneur abgewehrt werden.

Die Ukraine greift in ihrem Kampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze an.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.