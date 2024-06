Rauch nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf russisches gebiete - Archivbild. Zur aktuelen Meldung liegt uns kein Bildmaterial vor. (picture alliance / dpa / TASS / Stringer)

Allein 70 seien über der russisch besetzten Krim-Halbinsel abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die anderen Drohnen habe man über den Regionen Krasnodar und Wolgograd abschießen können. Darüber hinaus seien im Schwarzen Meer mehrere ukrainische Wasserdrohnen zerstört worden, hieß es weiter. In Krasnodar wurde nach Angaben des örtlichen Gouverneurs ein Mensch von herabstürzenden Drohnentrümmern erschlagen. Zudem geriet eine Ölraffinerie nach einem Luftangriff in Brand.

Derweil erklärte das ukrainische Militär, man habe bei der Angriffswelle vier russische Raffinerien sowie Drohnenstartplätze, Radarstationen und andere militärische Ziele getroffen. Außerdem habe man zur Verstärkung Truppen in die strategisch wichtigen Stadt Tschassiw Jar in der östlichen Region Donezk verlegt.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.