Betroffen waren nach Behördenangaben mehrere Regionen. Allein in der Oblast Woronesch seien es mehr als 40 ukrainische Drohnen gewesen, die man allesamt in der Luft habe zerstören können, so der dortige Gouverneur. In der Region Rostow wurden den Angaben zufolge eine Sportanlage und ein Getreidelager getroffen. Menschen kamen demnach nicht zu Schaden. An mehreren Flughäfen wurde der Betrieb zeitweise eingestellt.

Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze an. Der ukrainische Oberbefehlshaber Syrskyj erklärte am Abend, diese Attacken hätten sich als besonders effektiv erwiesen. Sie würden deshalb verstärkt und sollten künftig noch tiefer in russisches Gebiet hineinreichen.

