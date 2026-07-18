Mindestens zehn Tote bei gegnerischen Angriffen im Ukraine-Krieg. In Odessa wurden zwei Menschen getötet. (Michael Shtekel / AP / dpa /)

24 weitere seien bei dem Drohnenangriff in der Stadt Kotowsk verletzt worden, erklärte der Gouverneur der westrussischen Region Tambow. Bei den Todesopfern habe es sich um Mitarbeiter des Logistikzentrums gehandelt. Aus der russischen Hauptstadt Moskau wurden weitere Angriffe mit hunderten Drohnen gemeldet. Die meisten davon seien aber bereits in weiter Ferne neutralisiert worden, hieß es.

Bei russischen Raketenangriffen im Gebiet von Odessa wurde ein Frachtschiff beschädigt. Vier Besatzungsmitglieder wurden laut dem Militärgouverneur verletzt. Die russische Armee habe zudem industrielle Infrastruktur attackiert.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.