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Bei einem Drohnenangriff im russisch kontrollierten Teil der ostukrainischen Region Donezk sind nach Angaben der dortigen Behörden drei Menschen getötet worden. Bei den Opfern soll es sich um Mitarbeiter eines Wasserversorgers handeln. Auch in der russischen Grenzregion Brjansk schlugen nach Angaben des dortigen Gouverneurs ukrainische Drohnen ein. Ein Mann sei dabei ums Leben gekommen.

Russland hatte in den Tagen zuvor seine Angriffe auf die Ukraine intensiviert. In einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen warnte UNO-Generalsekretär Guterres am Abend vor einer weiteren Eskalation. Er erklärte, momentan würden täglich mehr getötete Zivilisten verzeichnet als in den Vorjahren.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.