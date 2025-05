Ukrainische Soldaten beim Start einer Drohne (Archivbild). (dpa / abaca / Smoliyenko Dmytro / Ukrinform)

Vier Fluggeräte seien auf dem Weg nach Moskau zerstört worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Die russische Flugsicherheitsbehörde ordnete die vorübergehende Schließung der Moskauer Flughäfen an. Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze an.

Aus dem Osten der Ukraine wurden unterdessen schwere Gefechte gemeldet. Wie der ukrainische Generalstab mitteilte, gab es gestern an der östlichen Front im Tagesverlauf mehr als 200 Kämpfe. Demnach ist derzeit vor allem die Kleinstadt Pokrowsk im Gebiet Donezk umkämpft. Dort hätten die ukrainischen Verteidiger bislang 70 Angriffe abgewehrt. Der Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk gilt als strategisch wichtig. Die russischen Truppen stehen östlich, südlich und südwestlich der Stadt.

