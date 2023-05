Laut russischen Angaben hat die Armee das ukrainische Kriegsschiff "Juri Olefirenko" zerstört. (imago images / TARASOV / Photoshot / TARASOV / Photoshot via www.imago-)

Es sei bereits am Montag bei einem Hochpräzisionsschlag der russischen Luftwaffe im Hafen von Odessa zerstört worden. Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem ukrainischen Schiff um die "Juri Olefirenko".

Derweil erklärte die russische Regierung, dass es ein Treffen zwischen Staatschef Putin und dem türkischen Präsidenten Erdogan in der "näheren Zukunft" geben soll. Putin hatte seinem - so wörtlich "guten Freund" Erdogan nach dessen Wiederwahl am Sonntag gratuliert. Die Türkei hat sich bislang nicht den westlichen Sanktionen gegen Russland angeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.