Wassili Nebensja, Ständiger Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen (Archivbild) (dpa / John Minchillo)

UNO-Botschafter Nebensja sagte, erforderlich sei, dass keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert würden. Außerdem müsse die Ukraine ihre Mobilmachung beenden. Die Regierung in Kiew fordert dagegen seit Wochen eine 30-tägige Waffenruhe ohne Bedingungen. Am Montag sollen nach dem Willen des Kremls wieder direkte Verhandlungen in Istanbul stattfinden. Nach einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ließ der ukrainische Präsident Selenskyj offen, ob eine Delegation seines Landes anreist. Ein Treffen beider Seiten dürfe nicht ohne Ergebnis bleiben, betonte Selenskyj.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.