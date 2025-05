Wassili Nebensja ist der UNO-Botschafter von Russland. (dpa / AP / Mary Altaffer)

Der russische UNO-Botschafter Nebensja sagte, erforderlich sei dafür, dass keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert würden. Außerdem müsse die Ukraine die Mobilmachung beenden. Wenn es zu einer Waffenruhe komme, könne dann an einer nachhaltigen Lösung des Konflikts gearbeitet werden. Die Regierung in Kiew fordert dagegen seit Wochen eine 30-tägige Waffenruhe ohne Bedingungen.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.