Wie das britische Verteidigungsministerium in seinem regelmäßigen Geheimdienst-Bericht schreibt, eroberten die russischen Bodentruppen im Juli etwa 500 bis 550 Quadratkilometer vor allem im Donezker Gebiet. Ähnlich viel Fläche sei im Juni eingenommen worden, nachdem die entsprechenden Vorstöße bereits seit März zugenommen hätten, hieß es. In der nordukrainischen Oblast Sumy nahe den russischen Gebieten Kursk und Belgorod habe Russland dagegen in den vergangenen beiden Wochen kaum beobachtbare Zugewinne verzeichnen können.
Diese Nachricht wurde am 09.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.