Ukraine-Krieg: Nach einem Raketenangriff in Pokrowsk (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, man habe ein weiteres Dorf nahe der ostukrainischen Stadt Pokrowsk eingenommen. Die eigenen Truppen hätten in verschiedenen Richtungen im Kriegsgebiet in der Ukraine ihre taktischen Positionen verbessert.

Die ukrainische Armee berichtet, bei ihrer Offensive in der westrussischen Region Kursk eine weitere wichtige Brücke getroffen zu haben. Ein Kommandeur teilte im Online-Dienst Telegram mit, die Luftwaffe beraube den Feind weiter seiner logistischen Fähigkeiten. Bereits gestern hatte das ukrainische Militär erklärt, eine strategisch wichtige Brücke in der Region zerstört zu haben. In der südrussischen Region Rostow soll nach einem ukrainischen Angriff ein Treibstoff-Depot in Brand geraten sein.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.