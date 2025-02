Bilaterale Beziehungen

Russland und die USA wollen ihre Beziehungen zueinander wieder verbessern. (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

Wie ein Sprecher des russischen Außenministeriums in Moskau mitteilte, wird ein neuer Botschafter in die USA entsendet. Der Diplomat Dartschiew soll demzufolge den seit 2024 verwaisten Posten übernehmen. Seine Ernennung sei eine direkte Folge der mehrstündigen Gespräche zwischen Delegationen beider Länder gestern in Istanbul, so die Angaben.

Bei den Konsultationen schlug Russland Teilnehmern zufolge zudem vor, die wegen der russischen Offensive in der Ukraine vor drei Jahren eingestellten Flugverbindungen zwischen beiden Ländern wiederaufzunehmen. Dies wollten die USA prüfen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.