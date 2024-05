Diskussion über Waffeneinsatz gegen innerrussische Ziele

Ukrainische Soldaten feuern aus einem mobilen Partizan-Raketenwerfer in der Region Saporischschja im Südosten der Ukraine auf russische Stellungen. (Archivfoto vom 13.7.2023) (--- / Ukrinform / dpa / ---)

Ähnlich äußerten sich auch deutsche Politiker. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Schwarz erklärte in der "Rheinischen Post", die russische Armee habe in den vergangenen Tagen in aller Ruhe Charkiw beschießen können, weil die Ukraine nicht über ausreichend Luftabwehr verfüge und der ukrainischen Armee aufgrund der westlichen Auflagen an der Landesgrenze die Hände gebunden seien. Der CDU-Verteidigungspolitiker Wadephul sagte ebenfalls in der "Rheinischen Post", die Ukraine verteidige sich auf der Grundlage des Völkerrechts gegen die russische Aggression und dürfe dazu auch Waffen auf russischem Gebiet einsetzen.

Die Nato rief ihre Mitgliedstaaten gestern dazu auf, der Ukraine die Verwendung westlicher Waffen gegen Russland zu gestatten. Bundeskanzler Scholz lehnt dies bisher ab. Er hatte am Wochenende noch einmal betont, er sehe derzeit keinen Anlass, die mit Kiew vereinbarten Regeln zu lockern.

