Ukrainische Offensive

Russland ordnet Evakuierung weiterer Orte in Region Kursk an

Russland hat nach dem ukrainischen Militärvorstoß in der Region Kursk weitere Evakuierungen angeordnet. In dem Bezirk Gluschkowo sollen mehr als 17.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden, wie der zuständige Gouverneur mitteilte. Russland hat bislang rund 200.000 Menschen aus dem Grenzgebiet hinausgebracht.