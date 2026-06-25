Diplomatie

Das russische Außenministerium ordnete die Schließung des rumänischen Generalkonsulats in St. Petersburg an. Zur Begründung hieß es, damit reagiere Russland auf die Entscheidung Rumäniens, seinerseits das russische Konsulat in der Schwarzmeer-Stadt Konstanza zu schließen.
Die Beziehungen beider Länder hatten sich zuletzt verschlechtert. Ein Grund ist der Ukrainekrieg. Im Mai stürzte eine Drohne auf ein Wohnhaus in der rumänischen Stadt Galati unweit der ukrainischen Grenze. Die rumänische Regierung machte Russland für den Vorfall verantwortlich, der Kreml wies die Verantwortung zurück.
Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.