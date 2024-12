Nato-Generalsekretär Rutte (Virginia Mayo/AP/dpa)

Präsident Putin wolle die Ukraine von der Landkarte tilgen und sich dann andere Teile des Kontinents vornehmen, warnte Rutte in einer Grundsatzrede in der Denkfabrik Carnegie Europe in Brüssel. Darauf müssten die Europäer mit einer drastischen Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben antworten.

Rutte warf Russland eine Serie von feindseligen Aktionen gegen NATO-Staaten vor, etwa Cyberangriffe, Attentate, eine Explosion in einem tschechischen Munitionslager und Störungen von GPS-Signalen im baltischem Raum. Dies seien keine Einzelfälle, sondern das Ergebnis koordinierter Aktionen, die westliche Gesellschaften destabilisieren und davon abhalten sollten, die Ukraine zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.