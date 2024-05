Die russische Regierung plant Steuererhöhungen für Unternehmen und Spitzenverdiener. (dpa picture alliance / Matthias Toedt)

Die vom Finanzministerium in Moskau vorgestellten Änderungen sollen nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax umgerechnet rund 27 Milliarden Euro pro Jahr einbringen. Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine vor mehr als zwei Jahren haben die Staatsausgaben die Einnahmen deutlich überschritten. Neben den enormen Investitionen in die Kriegswirtschaft muss die Regierung weiter viele soziale Aufgaben erfüllen.

Mit den Plänen muss sich jetzt das Parlament befassen.

