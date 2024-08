Italiens Botschafterin einbestellt

Sudscha in der russischen Region Kursk: Von dort hat das italienische TV-Team berichtet. (AFP / YAN DOBRONOSOV)

Der Sender hatte diese Woche über die Offensive der ukrainischen Armee in Kursk berichtet, in deren Folge mehr als 80 russische Ortschaften eingenommen worden sein sollen. Das Außenministerium in Moskau erklärte, die RAI-Journalisten seien illegal eingereist. Sie müssten mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen.

Das italienische Außenministerium reagierte auf den Protest Russlands mit einem Hinweis auf die Pressefreiheit. Die Botschafterin habe in Moskau erläutert, dass der Sender RAI und seine Journalisten autonom und unabhängig arbeiteten.

Die ukrainische Armee war am 6. August in die Grenzregion Kursk vorgedrungen und hat seither nach eigenen Angaben mehrere hundert russische Gefangene genommen.

