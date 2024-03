Bei einem Drohnenangriff in der russischen Grenzregion Belgorod wurden nach Behördenangaben ein Zivilist getötet und zwei weitere verletzt. (AFP / TELEGRAM ACCOUNT @VVGLADKOV)

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, die russischen Streitkräfte hätten ein Dorf in der Region Donezk eingenommen. In der vergangenen Nacht hatte Russland die Ukraine zudem erneut mit Drohnen angegriffen. Das ukrainische Militär konnte nach eigenen Angaben einen Großteil davon abfangen.

Die Ukraine griff ihrerseits eine Ölraffinerie in Russland an. Durch den Drohnenangriff brach in der russischen Stadt Samara ein Feuer aus, das nach offiziellen Angaben inzwischen gelöscht werden konnte.

Auch die russische Grenzregion Belgorod wurde nach Behördenangaben gestern früh von ukrainischen Drohnen angegriffen. Dabei seien eine Person getötet und zwei weitere verletzt worden. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

