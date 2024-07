Heftige Gefechte und Rückzüge: ein ukrainischer Panzer in der Region Donezk (Archivbild vom Mai 2024) (picture alliance / Anadolu / Diego Herrera Carcedo)

Man habe zwei Dörfer in der Region Donezk geräumt, erklärte ein ukrainischer Befehlshaber im Sender Radio Swoboda. Der Kommandant der betroffenen Brigade beklagte eine schlechte Ausbildung seiner Soldaten, fehlende Motivation sowie unzureichende Waffen. Der ukrainische Generalstab äußerte sich nicht zum Status der beiden Dörfer.

In der benachbarten Region Luhansk hat das ukrainische Militär lokalen Medienberichten zufolge mindestens 19 russische Soldaten getötet und weitere 71 verletzt. Wie heute bekannt wurde, soll der Angriff auf ein Übungsgelände mit westlichen Raketen bereits am Samstag erfolgt sein. - Der ukrainische Präsident Selenskyj ehrte bei einem Frontbesuch in der Region Charkiw mehrere Soldaten aus Spezialkräften für ihre Dienste. In einem Interview des japanischen Senders NHK wies Selenskyj Forderungen nach einem Waffenstillstand erneut zurück. Solange Russland ukrainisches Territorium besetzt halte, sei dieser unmöglich, sagte Selenskyj.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.